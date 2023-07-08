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Почти 2 часа стояли трамваи из-за подтопления на улице Садовой в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-chasa-stoyali-tramvai-iz-za-podtopleniya-na-ulitse-sadovoj-v-krasnodare
Почти 2 часа стояли трамваи из-за подтопления на улице Садовой в Краснодаре
Фото yandex.ru/maps

Сейчас вода сошла почти со всех подтопленных участков трамвайных путей в центре города.

По данным КТТУ, около 17:10 восстановили движение трамваев на участке улиц Садовой и Кузнечной. Время простоя вагонов на линии составило 1 час 50 минут.

Также сошла вода и возобновилось движение трамваев на пересечении улиц Коммунаров и Ленина. Из-за лужи тут стояли трамваи № 2 и 4.

Восстановили движение троллейбуса № 8.

Снова ходят трамваи № 2, 5, 8, 15 и 21 через перекресток улиц Северной и Коммунаров.

Восстановлено движение троллейбусов на участке улиц Северная — Ломоносова, которые более часа не ехали из-за подтопления приезжей части.

Около 17:50 движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам полностью восстановили, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Краснодар 8 июля около 14:30 обрушился мощный ливень с грозой. Вскоре встали все трамваи и троллейбусы в центре города. В мэрии сообщили о залповом дожде и подтоплении нескольких участков улиц.

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