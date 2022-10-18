Атаман Всероссийского казачьего общества выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Ейске

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Ейске 17 октября рухнул самолет Су-34, он попал в девятиэтажный жилой дом. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе 3 детей. Еще 19 человек пострадали.

Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал и почетный гражданин Ейска Николай Долуда выразил соболезнования родственникам погибших.

«Дорогие мои земляки, жители Ейска! Выражаю глубокие соболезнования вам и всем родственникам погибших в связи с трагическим событием. Погибли и пострадали люди. Кто-то остался без крова. Безвременная гибель людей всегда становится тяжелым испытанием, которое объединяет всех и возлагает ответственность за ближних. Произошедшее воспринимаю как личное горе. С искренним сочувствием скорблю вместе с вами», — написал он в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Аварийно-восстановительные работы на месте крушения самолета в Ейске завершат в течение суток.

Основной версией причины падения Су-34 на многоэтажку в Ейске следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна.