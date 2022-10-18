Техническая неисправность: СК назвал основную версию причины падения Су-34 на многоэтажку в Ейске
Главное военное СУ СК России продолжает расследовать уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по факту крушения военного бомбардировщика в Ейске. С места авиакатастрофы изъяли черные ящики.
В качестве основной версии крушения самолета следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна. По данным следствия, в результате крушения самолета погибли 13 человек, в том числе 3 детей. Еще 19 человек получили ранения и были госпитализированы.
На месте ЧП работают военные следователи и криминалисты. Следствие изъяло образцы топлива на аэродроме и документацию. Допрашивают летчиков, которые успели катапультироваться, а также сотрудников аэродрома. С места крушения самолета изъяли бортовые самописцы, их отправили на экспертизу. Расследование уголовного дела по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.
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