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Следком опубликовал оперативное видео с места крушения Су-34 в Ейске

Происшествия
17.10.2022 21:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/sledkom-opublikoval-operativnoe-video-s-mesta-krusheniya-su-34-v-ejske
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На месте ЧП в Ейске работают криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В 21:15 открытое горение удалось потушить, на месте работают медики, психологи, пожарные и спасатели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. Сейчас организовали три пункта размещения для жильцов дома. На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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