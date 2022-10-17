Следком опубликовал оперативное видео с места крушения Су-34 в Ейске

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На месте ЧП в Ейске работают криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В 21:15 открытое горение удалось потушить, на месте работают медики, психологи, пожарные и спасатели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. Сейчас организовали три пункта размещения для жильцов дома. На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.