Следком опубликовал оперативное видео с места крушения Су-34 в Ейске
Происшествия
17.10.2022 21:37
На месте ЧП в Ейске работают криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
В 21:15 открытое горение удалось потушить, на месте работают медики, психологи, пожарные и спасатели.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. Сейчас организовали три пункта размещения для жильцов дома. На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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