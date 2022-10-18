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МЧС: аварийно-восстановительные работы на месте крушения самолета в Ейске завершат в течение суток

Происшествия
18.10.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-avarijno-vosstanovitelnye-raboty-na-meste-krusheniya-samoleta-v-ejske-zavershat-v-techenie-sutok
МЧС: аварийно-восстановительные работы на месте крушения самолета в Ейске завершат в течение суток
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Об этом 18 октября рассказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

По его словам, угрозы обрушения девятиэтажки, на которую упал самолет Су-34, на данный момент нет. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение суток.

«Комиссия будет обследовать дом сегодня в районе обеда, в течение 2-4 часов. После того, как закончит работу комиссия по происшествию с военной авиацией, мы заходим с тяжелой техникой на разбор завалов. На данный момент, угрозы обрушения дома нет», — сказал Олег Волынкин.

Он добавил, что демонтируют балки, а также фрагменты самолета, которые находятся в многоэтажке, сообщает ТАСС.

К обследованию конструкций пострадавшего дома планируют приступить в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат следователи СКР. Решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать на основе результатов обследования экспертов.

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