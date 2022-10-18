В Ейске повреждения дома, на который упал самолет, оценят с помощью комплекса «Струна»

В Ейске повреждения дома, на который упал самолет, оценят с помощью комплекса «Струна»

Диагностический комплекс «Струна» применяют для оценки степени повреждения зданий после различных катастроф. С его помощью эксперты оценят степень повреждений девятиэтажки на улице Коммунистической.

Об этом 18 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Будет обследование, по результатам обследования будет решение [о возможности восстановления дома]. В большей степени один подъезд пострадал, второй чуть меньше. Из Ростова-на-Дону [прибудут специалисты] с [комплексом] «Струна», — сказал Бублик.

Он уточнил, что обследование поможет выявить, имеется ли опасность обрушения конструкций, и могут ли люди вернуться в квартиры в неповрежденных подъездах.

Мобильный комплекс «Струна» весом всего 9 кг разработали в Центре исследований экстремальных ситуаций. С его помощью можно в короткий срок оценить устойчивость здания. После этого обычными инструментальными методами вычисляется возможность устранения опасности.

Роман Бублик подчеркнул, что в результате крушения самолета и последовавшего пожара пострадали только квартиры. Объекты бизнеса, находящиеся в районе ЧП, урона не получили, сообщает ТАСС.

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