Адвокат заявила о фальсификации дела экс-футболиста ФК «Краснодар» Бугаева
Адвокат экс-футболиста ФК «Краснодар» и сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко заявила о том, что дело в отношении спортсмена была сфабриковано, а у него самого вымогали взятку в размере 3 млн рублей.
По ее словам, Бугаева попросили взять в руки сверток с веществом, который он раньше не видел. Адвокат утверждает, что впервые экс-футболист увидел наркотики в отделе полиции, ему якобы сказали положить его в передний карман толстовки.
«После чего сняли видео, которое тут же завирусилось. Причем это была не официальная информация от МВД. Все это было затеяно с целью выбить взятку в размере 3 млн рублей. Когда Алексея везли, машина останавливалась, сотрудники менялись. При нем звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней», — рассказала Макличенко.
Адвокат добавила, что 3 ноября суд рассмотрел ходатайство о смягчении меры пресечения Бугаеву, однако первоначальное решение суд не изменил.
Ранее Макличенко заявляла, что Бугаев отрицает, что в момент задержания у него были наркотики и он оказывал сопротивление полиции, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании в Краснодаре 42-летнего экс-защитника ФК «Краснодар» и «Локомотив» Алексея Бугаева стало известно 1 ноября из информационных пабликов в соцсетях. Бугаева задержали ночью 28 октября, у него в кармане нашли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон весом около 500 г. Возбудили уголовное дело. Адвокат экс-футболиста сообщила о том, что Бугаев отрицает свою вину.
Прикубанский районный суд Краснодара назначил Бугаеву 7 суток административного ареста. После чего 3 ноября суд назначил меру пресечения Бугавеву в рамках расследования уголовного дела — его поместили под стражу до 31 декабря.