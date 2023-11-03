Адвокат заявила о фальсификации дела экс-футболиста ФК «Краснодар» Бугаева

Адвокат экс-футболиста ФК «Краснодар» и сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко заявила о том, что дело в отношении спортсмена была сфабриковано, а у него самого вымогали взятку в размере 3 млн рублей.

По ее словам, Бугаева попросили взять в руки сверток с веществом, который он раньше не видел. Адвокат утверждает, что впервые экс-футболист увидел наркотики в отделе полиции, ему якобы сказали положить его в передний карман толстовки.

«После чего сняли видео, которое тут же завирусилось. Причем это была не официальная информация от МВД. Все это было затеяно с целью выбить взятку в размере 3 млн рублей. Когда Алексея везли, машина останавливалась, сотрудники менялись. При нем звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней», — рассказала Макличенко.

Адвокат добавила, что 3 ноября суд рассмотрел ходатайство о смягчении меры пресечения Бугаеву, однако первоначальное решение суд не изменил.

Ранее Макличенко заявляла, что Бугаев отрицает, что в момент задержания у него были наркотики и он оказывал сопротивление полиции, сообщает РИА «Новости».