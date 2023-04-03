5 заметных российских сериалов 2023 года

Практически ежемесячно российская индустрия выпускает новые проекты, привлекающие миллионы просмотров на онлайн-сервисах. Собрали несколько интересных новинок текущего года.

«Фишер»

Сериал, основанный на деле серийного убийцы и педофила Сергея Головкина, вышел 8 февраля.

Головкин в период с 1986 по 1992 год в Одинцовском районе Московской области убил минимум 11 мальчиков-подростков. Большинство убийств он совершил в подвале своего гаража. Был приговорен к смертной казни и расстрелян в 1996 году. Стал последним приговоренным к смертной казни в современной российской истории.

Интересный факт: прозвище Фишер он получил из-за бурной фантазии знакомого одной из жертв.

Мальчик, желая привлечь к себе внимание, рассказал о мужчине, который представился Фишером и имел татуировку в виде кинжала, обвитого змеей. Это пустило следствие по ложному пути, однако прозвище быстро разнеслось. В итоге и сам Головкин стал представляться жертвам как Фишер, чтобы запугать.

О чем сериал

Сериал «Фишер» рассказывает о серии убийств в районе правительственных дач на Рублевском шоссе. Трое следователей (интеллигентный москвич, «быдловатый» ростовчанин и хрупкая юная девушка) начинают расследование. Как водится, они даже не предполагают, как это дело изменит их жизнь.

Трупы, напряженная атмосфера и леденящий душу кавер на «Крылатые качели» прилагаются. Критики отмечали, что сериал вышел захватывающим и крайне реалистичным, хвалили не только образ жуткого маньяка, но и «вскрытие» больного общества.

Некоторые зрители и знатоки «того самого Фишера» сетовали на то, что создатели слишком удалились от первоисточника.

Актерский состав

Историю кровавого маньяка представили зрителю Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов и другие.

Где смотреть

Сериал доступен на платформах Kinopoisk, Wink, More.tv.

«Раневская»

Еще одна премьера февраля — 8-серийный сериал о жизни и творчестве народной артистки СССР Фаины Раневской. Бесподобную Раневскую представлять не нужно, вряд ли найдется человек, не знакомый с ее киноработами или хотя бы с искрометными афоризмами.

О чем сериал

История охватывает период с поездки в столицу в 1915 году до съемки телеверсии спектакля «Дальше — тишина…» в 1978 году. В начале сериала юная Фаина сбегает из Таганрога в Москву, чтобы стать актрисой. Столица не встречает девушку с распростертыми объятиями, но у Фаины есть цель и очень быстро появляются друзья и наставники. Успехи сменяются драмами, девушка переживает революцию, войны, победы и поражения — все захватывающе, ярко и очень интересно.

Актерский состав

Главную роль исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь актрисы Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян.

Интересный факт: изначально предполагалось, что Раневскую в зрелости сыграет Софья Письман. Однако в итоге Цигаль-Полищук играла свою героиню во всех возрастах сама.

Также в сериале сыграли Ирина Гринева, Полина Кутепова, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев и другие.

Где смотреть

Посмотреть «Раневскую» можно в онлайн-кинотеатре KION и на Кино1ТВ.

«Король и Шут»

Панк-сказка, в которой история жизни легендарных российских музыкантов причудливо переплетается с вымыслом и песнями группы, вышла 2 марта.

О чем сериал

Сериал рассказывает о том, как студенты реставрационного училища стали одной из самых известных групп в России, собрали «Юбилейный», покорили Москву, выступили как хедлайнеры на фестивале «Нашествие» и создали целую фэнтези-вселенную. Казалось бы, чем плохо? Однако фанаты и близкие Алексея Горшенева (Горшок) остались весьма недовольны, потому что создатели слишком увлеклись распадом личности музыканта под действием алкоголя и запрещенных веществ. Творчеству в панк-сказке оставили слишком мало места.

Но многие зрители оценили нетривиальное повествование и отметили, что сериал сам по себе, без привязки к конкретным личностям, достоин внимания.

Актерский состав

Образы Князя и Горшка воплотили Влад Коноплев и Константин Плотников. Также в сериале снялись Евгений Ткачук, Валери Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Дарья Мельникова и другие.

Где смотреть

Чтобы попасть в мир мрачных сказок «Короля и Шута», стоит загляуть на Kinopoisk.

«Фандорин. Азазель»

Старинную сказку возьмем за основу мы, и, если сумеем, расскажем по-новому. Именно таким вышел новый сериал по известному роману Бориса Акунина. История сыщика Эраста Фандорина и загадочной организации «Азазель» перенеслась в XXI век в альтернативную Российскую Империю.

О чем сериал

Представьте себе, 2023 год, монархия сохранилась, Петроград все еще столица, но технологии шагнули так далеко вперед, что свидетелем самоубийства молодого миллионера становятся не только люди, но и робот-городовой. В таких декорациях и придется раскрывать загадочное дело молодому сыщику Эрасту Фандорину.

Цифровой релиз состоялся 19 января.

Актерский состав

Роль Фандорина сыграл Владислав Тирон, его возлюбленную Лизу — Мила Ершова, а Бриллинга — Сергей Горошко. Также сериале зрители увидят Александра Семчева, Максима Матвеева (между прочим, в роли императора), Евгения Серзина, Милену Радулович и многих других известных актеров.

Где смотреть

«Фандорин. Азазель» ждет вас на Kinopoisk.

«Актрисы»

Сериал Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой стартовал 30 марта.

О чем сериал

Зрителям обещают историю, которая перевернет и полностью разрушит представления о том, как живут актеры. Реальная и совсем непарадная изнанка глянцевого мира кулис, софитов и красных дорожек. Ну, звучит весьма интересно и интригующе.

Актерский состав

О нелегкой актерской жизни расскажут Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Игорь Золотовицкий, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Павел Попов, Лолита Милявская и другие.

Где смотреть:

Сериал доступен на платформах Wink и Kinopoisk.

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