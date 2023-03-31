Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»

На момент выхода этой статьи зрители увидели уже шесть серий. Они рассказали о периоде развития группы вплоть до первых серьезных разногласий и творческих сомнений, а также о знакомстве фронтменов с их женами.

Большое развитие получил и мир фэнтези: уже в пятой серии зрители увидят загадочную принцессу, за которой отправились главные герои. Личность принцессы раскрывать не будем, чтобы сильно не плодить спойлеры.

Мнения насчет сериала сильно разделились — одни в слепом восторге от происходящего, другие не могут понять, что это вообще такое и почему это показали зрителям.

Что со сценарием?

Дело даже не в «рваном» повествовании, которым многие были недовольны — к нему в целом можно привыкнуть. Дело в посыле, который не раз уже обговорили все, кто только мог.

— Создатели и сценаристы с самой первой серии сделали упор в сюжете на то, чтобы показать физическое разложение, уничтожение и маргинализацию Горшка под влиянием алкоголя и наркотиков. Нет, тут не будет историй о том, как создавалась музыка, как писались тексты (Поправочка. Будет всего лишь одна история и то, не факт, что правдивая).

Самый главный человек в этой истории, которому не понравился сериал — это жена Михаила Горшенева Ольга. Она рассказала, что подписала согласие на создание сериала, но сценарий не видела — думала, что рассказ будет строиться на дружбе Горшка и Князя, а не на том, какой ее муж был наркоман.

«Происходящее очень болезненно для меня и моих детей. Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья, и наша с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и дружил с Мишей в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то, что показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Я считаю, что этот сериал порочит его память», — написала Ольга Горшенева в соцсетях.

Она добавила, что сценарий основывается на мнении двух людей, однако каких — не уточнила.

Как отреагировал на это режиссер Рустам Мосафир? Он сказал, что если зритель видит недалекого персонажа, возможно, он сам недалекий, кино отражает внутреннюю правду, а Горшка в сериале романтизировали и «даже обелили».

Кроме того, в нескольких интервью исполнитель роли Горшенева — Константин Плотников рассказывал, что изменения в сценарии и импровизации приветствовались. Однако Ольга Горшенева эту информацию опровергла — она лично общалась с Плотниковым, и тот ей сказал, что отклоняться от сценария было запрещено.

Что с достоверностью?

Создатели исказили просто огромную кучу фактов. Как Горшок потерял зубы (было, но в другое время), в какое время писались некоторые песни.

— В первой серии в начале надпись «1999 год». А потом Князь сидит и сочиняет песню «Ели мясо мужики» из одноименного альбома, вышедшего 1 июля 1998 года.

А какая была Анфиса, первая жена Горшенева? Актриса Валери Зоидова — прекрасная, великолепно справилась с ролью, все получилось чудно, одно но — по рассказам других участников группы, Анфиса, конечно, безумно любила Горшенева, но сама не была такой безумной, как ее показали.

У давних фанатов ко всему прочему возник вопрос — почему инцидент с пьяным Горшком на сцене показали (ситуация на «Нашествии» прекрасна, это сомнений не вызывает), а пьяного Князя, которого скрипачка Маша специально обходила по кругу, обвязывая шнуром от скрипки, чтобы тот не носился по сцене — нет?

— Первая серия с первым концертом, когда дерущаяся толпа пошла обниматься под песни группы. Это выглядело пошло и стерильно. Ожидаешь увидеть «махач», с разлетающимися кровью, соплями и зубами, после которого битый народ «додуплил» до музыки, поржал и, может быть, пожал распухшие руки. Но не вот эти вот розовые сопливые обнимашки.

И, конечно, большинство фанатов, как и Ольга, недовольны образом Горшенева, который и правда кажется просто идиотом, теряющим рассудок от алкоголя и наркотиков.

— Я тоже «сгорела» с пятой серии, но не из-за образа Горшка, а из-за того, что Князева показали смелым героем, который с голыми руками «быкует» на бандюгана. Видимо, сам Андрей приложил руку к сценарию, иных причин не вижу.

Влияние Князя

Даже не так — очень сильное влияние Андрея Князева и его жены Агаты на процесс создания. Стойкое ощущение, что писали сценарий только со слов Князя и его жены (в сетях рассуждают, что больший вклад в сценарий внесла именно она). Ну не может быть панк таким прилизанным! И как бы ни пытались это исправить сценой, когда Князь решил всем доказать, что он панк, и разбил кулаком стекло в поезде, ощущение одно — идеальный мальчик, которого почему-то затянули в панк-рок.

При этом самого Князя как такового в сериале не показывают — весь сюжет сконцентрирован на образе наркомана Горшенева, его ломок, общения с провокатором — Шутом.

— Князев появился, показал, какой он чудесный, и снова исчез до конца серии.

Такое чувство, что опоры на рассказы других участников группы не было. Так же, как и на книги того же Александра «Балу» Балунова. Разумеется, там тоже история только с точки зрения одного участника, но уже какое-никакое разнообразие.

Ну, как говорят, историю пишут победители. В этом случае те, кто живы и даже сейчас являются кумирами в рок-сообществе.

А где все?

Все крутится вокруг Князя, Горшка и их жен. Показали родителей Горшенева, дали пару реплик Балу и Ренегату, Яша сказал от силы три слова. Как бы фанаты ни надеялись, что второстепенные персонажи получат свое развитие, увы и ах. Они просто как случайные люди, которые не имели никакого значения в жизни группы и фронтменов.

— Суть претензии в том, что кроме этой темы сценаристы ничего не развивают. Нам 3 серии рассказывают про наркозависимость и страдания Горшка вместо истории группы. Назови они сериал «Горшок» — претензий бы не было. Но раз вы назвали его «Король и Шут», то где сама группа? Кроме Князя-спасителя все прочие выглядят просто статистами.

А для кого снимали?

Многие так и не поняли, зачем был снят сериал и для кого. Ярые фанаты знали об алко- и наркозависимости Горшенева, но и смотрели все его интервью, чтобы понять, что в сериале изображен не совсем он, хоть актер и очень похож (респект Константину Плотникову, минус сценаристам). Вклад Горшенева в группу тоже увидеть сложно. Только за харизму его все любили, что ли?

Для тех, кто с творчеством группы не знаком, сложится образ маргинального, разлагающегося снаружи и внутри Горшка, которого все время спасал святой Князь, пока не устал и не создал сольный проект. Хотя в тизере к 7 серии Агата говорит Горшку, что это он предал Князева. Что в целом странно.

Сказать, что сериал совсем плох — нельзя. Серии динамичные, смотреть за продолжением сюжета интересно. Но кажется, что чего-то очень не хватает, а что-то показано в переизбытке. Остается только надеяться, что сериал закончится не смертью Горшенева, раз уж это сказка.

Осталось всего две серии. Они выйдут 6 и 13 апреля.

Комментарии зрителей взяты с Пикабу.

Сериал «Король и Шут»: стоит ли смотреть и всему ли верить?