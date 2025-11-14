Зооволонтеры рассказали о «приюте-концлагере» для животных в Тимашевском районе

Полиция начала проверку после многочисленных сообщений о жестоком обращении с животными в Тимашевском районе. Местная жительница организовала приюты, в которых содержит около 700 кошек и собак.

Шокирующие кадры из стихийного приюта в Тимашевском районе облетели новостные паблики. На них — изможденные от голода животные, которые вынуждены есть останки сожителей по вольеру. Пользователи интернета сразу окрестили это место собачьим концлагерем. Владелица питомника Любовь Шумная уверяет, такие обвинения — клевета. Женщина помогает животным большую часть своей жизни, а сейчас под ее опекой находятся почти 700 питомцев.

«Я каждый день убираю, в приюте всегда нужен корм, и я не попрошайничаю. Знаю, что если один человек 100 рублей даст, то он потом будет кричать, что содержит приют», — сказала организатор приюта Любовь Шумная.

«Сейчас территория, запечатленная на видео, выглядит иначе: останков собак нет ни в вольерах, ни во дворе. Зоозащитники уверяют, владелица стихийного приюта здесь убралась, а самых больных животных и вовсе спрятала от телекамер», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Как выглядел двор пару дней назад, помнят зоозащитницы Екатерина и Илона. Они и сняли те резонансные кадры. За почти две недели наблюдения за этим местом им удалось вывести отсюда всего по паре больных собак и кошек.

«Когда я в первый раз сюда приехала, здесь горели костры, валялось мясо протухшее. Все маленькие щеночки, которых я забрала в клинику, стояли и кушали это вместе с котятами», — говорит зооволонтер Илона Шумлянская.

«Инфицированные собаки сидят со здоровыми собаками. Я не хочу ее обвинять, я хочу ей помочь, она не может справиться с 700 питомцами», — отмечает зооволонтер Екатерина Вейбер.

Таких приютов у Любови на попечительстве не один по всему району. Люди называют разное количество — от четырех до семи. Те, кто вынужден соседствовать с ними, уверяют, что у этих животных поджаты хвосты.

«Это не приют, а притон. Собаки бегают по хуторам, едят уток, начали лезть во дворы к людям», — говорит местная жительница Ирина Бойченко.

Зоозащитники продолжают стучаться во все возможные инстанции. Ситуацией заинтересовались в полиции, правоохранители проводят проверку.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям организатора приюта дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Тем временем волонтеры просят помощи у всех неравнодушных. Например, помочь кормом, лекарствами или забрать понравившегося питомца себе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активисты сообщали, что на территориях приютов скопления мусора и тухлого мяса, а также трупы животных. Кроме того, погибших кошек и собак волонтеры видели в вольерах.

Читайте также: МВД проверит сообщение о сожжении неизвестными двух бездомных собак в Сочи. По словам местных жителей, кто-то закрыл вход в железный вагончик, где ночевали две собаки, и поджег его.

Подпишись, здесь всегда интересно.