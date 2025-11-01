МВД проверит сообщение о сожжении неизвестными двух бездомных собак в Сочи

Информация о том, что в поселке Дагомыс в питомнике на Барановском шоссе неизвестные ночью заживо сожгли двух бездомных собак, появилась в соцсетях утром 1 ноября.

По словам автора публикации, кто-то закрыл вход в железный вагончик, где ночевали две собаки, и поджег его. Уточняется, что собаки выли в горящем вагончике, но на помощь им никто не пришел.

На видео девушка сообщила, что обычно в вагончике ночевало трое животных, но одна из собак осталась на ночь в другом месте, что спасло ей жизнь. Также в публикации отметили, что до этого владельцам вагончика поступали угрозы от мужчины, который обещал убить собак.

После появления информации о случившемся в интернете в полиции города-курорта сообщили, что в правоохранительные органы с заявлением никто не обращался. В полиции инициировали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

