Полиция проверит сообщения о «приютах-концлагерях» для животных на Кубани

Активисты обнаружили несколько приютов для животных в Тимашевском районе.

По их словам, собак и кошек содержали в ненадлежащих условиях — владелица подбирала на улице всех животных, но вскоре перестала справляться. В результате под ее «надсмотром» оказались 700 питомцев, за которыми не ухаживали и не давали им корм.

Сообщается, что на территориях этих приютов скопления мусора и тухлого мяса, а также трупы животных. Кроме того, погибших кошек и собак волонтеры видели в вольерах.

На основании жалоб активистов и публикаций о возможных фактах жестокого обращения с животными полиция Тимашевского района проводит проверку. По окончании разбирательства примут процессуальное решение, организатору приюта дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: МВД проверит сообщение о сожжении неизвестными двух бездомных собак в Сочи. По словам местных жителей, кто-то закрыл вход в железный вагончик, где ночевали две собаки, и поджег его. Уточняется, что собаки выли в горящем вагончике, но на помощь им никто не пришел.

Подпишись, здесь всегда интересно.