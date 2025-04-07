Зону отдыха начали благоустраивать в Кропоткине по нацпроекту

Речь идет о территории площадью около 3 га по улице Речной. Ее приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

По его словам, сейчас идет расчистка территории вдоль реки Кубань, в том числе демонтаж старых конструкций. После строители сделают новую систему освещения, подпорные стенки, лестницы, а также три пирса — спуски к старому руслу реки.

Также установят спортивную и детскую игровую площадки, а после территорию украсят объектами малых архитектурных форм, новыми деревьями, кустарниками и газонами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также благоустроят общественную территорию в Динском районе — участок набережной вдоль реки Понура.

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