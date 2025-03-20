Зону отдыха благоустраивают в селе Успенского района по нацпроекту

Речь идет о национальном проекте «Инфраструктура для жизни». По нему в селе Новоурупском проведут реконструкцию общественного пространства возле Дома культуры по улице Ленина.

Общая площадь этой территории — около 1,3 га. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сейчас подрядчик занимается расчисткой, в том числе демонтажем старых конструкций.

Все работы проведут в два этапа. Так, первый проведут в 2025 году: он включает создание пешеходных дорожен, установку уличного освещения, озеленение и подготовку покрытия для спортивной и детской площадок, которые установят уже на втором этапе в 2026-м. В этом же году зону отдыху украсят объектов малых архитектурных форм, а также там смонтируют летнюю сцену.

После завершения всех работ в селе Новоурупском появится место для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, сообщили в Telegram-канале Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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