Зеленую зону благоустроят по нацпроекту в станице Нововеличковской

Общественную территорию в Динском районе приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, благоустройство проведут по улице Красной — на участке набережной вдоль реки Понура, общая площадь составит более 1,2 га.

Сейчас идут земляные работы, планировка территории и установка бордюрных камней. Далее строители приступят к устройству пешеходных дорожек, прогулочной аллеи, спуска к реке и смотровой площадки. Сделают на набережной и новую систему освещения, а также детскую игровую и воркаут-зоны.

В конце набережную украсят объектами малых архитектурных форм. Все работы закончат до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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