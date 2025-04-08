Жители Отрадненского района прошли профилактический медосмотр по нацпроекту

В Краснодарском крае по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках акции «Диспансеризация» продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику хронических неинфекционных заболеваний.

Так, на прошлой неделе в станице Передовой Отрадненского района работал мобильный комплекс. В нем специалисты Краевой клинической больницы № 1 провели для местных жителей первый этап диспансеризации: здоровье людей проверяли на наличие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и сахарного диабета, а также злокачественных новообразований.

Ранее в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мобильный комплекс посетил поселок Российский — там он работал на улице Тепличной, 94. Местные жители смогли пройти медицинский осмотр: проконсультировались с терапевтом, проверили состояние сердца, измерили давление и сделали экспресс-анализ крови.

Мобильный комплекс посетит и другие уголки Кубани. Чтобы пройти там медосмотр, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.