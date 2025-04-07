В Краснодаре жители Российского прошли медосмотр в мобильном комплексе

Краснодарский край в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» участвует во Всероссийской тематической недели, в рамках которой мобильный комплекс «Маршрут здоровья» посещает разные муниципалитета региона.

Комплекс посетил поселок Российский — там он работал на улице Тепличной, 94. Местные жители смогли пройти медицинский осмотр.

«Благодаря акции местные жители могут проконсультироваться с терапевтом, проверить состояние сердца, измерить давление, сделать экспресс-анализ крови», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Мобильный комплекс посетит и другие уголки края. Чтобы пройти там медосмотр, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, напомнили в пресс службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

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