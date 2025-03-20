Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта прошла на Кубани

Информирование о важности заботы о своем здоровье ведут в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ежедневная гигиена полости рта крайне важна для всего организма, отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

«В нашем крае квалифицированную стоматологическую помощь оказывают более 30 медицинских организаций. Кроме того, стоматологические кабинеты работают в ряде городских поликлиник», — добавил он.

В рамках тематической недели медико-профилактические акции с 17 по 19 марта проводили в Краснодаре, Горячем Ключе, Геленджике, а также в Гулькевичском, Выселковском, Славянском и Апшеронском районах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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