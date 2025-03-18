Современное медоборудование получила Кавказская ЦРБ по нацпроекту

Речь идет о программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По ней в Кавказскую центральную районную больницу закупили новое медоборудование — УЗИ-аппарат с высоким разрешением и аппараты для реабилитации.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уточнил, что всего по программе в медучреждения муниципалитета передали уже около 130 единиц медтехники.

«Это маммограф, компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, эндоскопические системы, другое диагностическое, лабораторное и реабилитационное оборудование. Обновление материально-технической базы позволяет повысить уровень медицинской помощи для жителей. Пациенты проходят диагностику заболеваний рядом с домом, без необходимости поездок в крупные медицинские центры», — сказал Филиппов.

До конца 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения медучреждения региона передадут 1,5 тыс. единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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