Жители Новороссийска встретили ретропоезд «Победа»

Город-герой встретил уникальный передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне.

Вот уже 15 лет состав путешествует по России в преддверии Дня Победы. Он сформирован из вагонов военных лет, некоторые из которых сохранили следы от пуль и снарядов.

В Новороссийске прибытие поезда сопровождалось выставкой военной техники, полевой кухней и театрализованными представлениями с песнями военных лет.

Ретропоезд «Победа» — это возможность для всех поколений прочувствовать атмосферу военного времени, стать свидетелями трогательных встреч на перроне и отдать дань уважения поколению победителей.

Ранее, 10 апреля, поезд посетил Краснодар. Мэр города Евгений Наумов отметил, что «Победа» уже по традиции каждую весну ездит по разным станциям Северо-Кавказской железной дороги, и люди всегда с нетерпением его.

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