Жители Краснодара ощутили подземные толчки после землетрясения магнитудой 4,5

Землетрясение произошло 24 января примерно в 14:20. О случившемся краснодарцы сообщили в социальных сетях.

Сильные подземные толчки ощутили в разных районах Краснодара: в центральной части, Школьном, Фестивальном и Юбилейном микрорайонах, а также в Черемушках и на севере города. Кроме того, их почувствовали и в окрестностях краевого центра — Адыгее и Северском районе.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,5 произошло на глубине около 35 км в горах Северского района в 28 км к юго-западу от Краснодара и 12 км от поселка Ильского в 14:19.

В разных районах города людей эвакуировали на улицу из офисных зданий. Официальных комментариев от экстренных служб в связи с землетрясением под Краснодаром пока не поступало.

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