Сейсмолог КубГУ Мухин: землетрясение на Кубани носит одиночный характер

Сейсмолог, инженер-исследователь научно-исследовательской части КубГУ Алексей Мухин рассказал о причинах землетрясения в Северском районе.

«Сейсмостанция КубГУ зарегистрировала землетрясение. Оно носит одиночный характер — произошла разрядка напряжение, которое скопилось в коре земли. Вероятнее всего, повторных толчков в ближайшее время не будет», — рассказал специалист.

Он отметил, что минимум с 1996 года (по имеющимся данным) землетрясений в этом районе не было. Ближайшее от Краснодара землетрясение было в 2018 году — к северу от краевого центра.

«Ежегодно в Краснодарском крае происходит порядка 10-30 землетрясений. Как правило, они слабые, большинство из них люди не чувствуют. Но таким образом происходит снятие напряжения, в результате та энергия, которая могла бы накопиться, снимается, а вероятность того, что произойдет разрушительное землетрясение, снижается», — пояснил Мухин.

Чем сильнее землетрясение, тем реже оно происходит, отметил эксперт.

«Сильное землетрясение последний раз было в Краснодарском крае во второй половине 19 века. Такие землетрясения происходят примерно раз в 500 лет», — заключил Александр Мухин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара ощутили подземные толчки после землетрясения. По данным Обнинской сейсмостанции, 24 января около 14:20 на территории Краснодарского края на глубине 10 км зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 и интенсивностью 4 балла.