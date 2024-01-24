Землетрясение ощутили также в Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе

По данным Обнинской сейсмостанции, 24 января около 14:20 на территории Краснодарского края на глубине 10 км зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 и интенсивностью 4 балла.

Толчки ощущались на территории Краснодара, Горячего Ключа и Северского района. На местах работают мониторинговые группы муниципальных образований для проверки информации о нарушении целостности зданий и сооружений.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет. На местах работают 10 человек и 2 единицы техники.

«Призываем жителей и гостей Краснодарского края соблюдать спокойствие, не поддавайтесь панике», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара 24 января ощутили подземные толчки после землетрясения магнитудой 4,5. Землетрясение произошло в горах Северского района в 28 км к юго-западу от Краснодара и 12 км от поселка Ильского.