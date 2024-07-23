Жители и казаки Динского района передали партию гуманитарной помощи в зону СВО
Общество
23.07.2024 08:58
Люди собрали бойцам в посылки технику, маскировочные сети, хозяйственные принадлежности, продукты и воду.
Казаки Алексеевского станичного общества привезли для привала в селе Джигинка крупы, воду и продукты. В этом месте по дороге на фронт бойцы смогут поесть, отдохнуть, подзарядить телефон и пополнить свои припасы.
Ранее гуманитарный груз бойцам СВО отправили казаки и активисты Темрюкского района. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, на передовую доставили средства радиоэлектронной борьбы и квадрокоптеры.
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