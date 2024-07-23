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Жители и казаки Динского района передали партию гуманитарной помощи в зону СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-i-kazaki-dinskogo-rajona-peredali-partiyu-gumanitarnoj-pomoshhi-v-zonu-svo
Видео канала «Кубань 24»

Люди собрали бойцам в посылки технику, маскировочные сети, хозяйственные принадлежности, продукты и воду.

Казаки Алексеевского станичного общества привезли для привала в селе Джигинка крупы, воду и продукты. В этом месте по дороге на фронт бойцы смогут поесть, отдохнуть, подзарядить телефон и пополнить свои припасы.

Ранее гуманитарный груз бойцам СВО отправили казаки и активисты Темрюкского района. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, на передовую доставили средства радиоэлектронной борьбы и квадрокоптеры.

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