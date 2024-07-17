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Врачи из Краснодара привезли в зону СВО гуманитарный груз и помогли раненым

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-iz-krasnodara-privezli-v-zonu-svo-gumanitarnyj-gruz-i-pomogli-ranenym
Врачи из Краснодара привезли в зону СВО гуманитарный груз и помогли раненым
Фото t.me/kkb2krasnodar

Медики Краевой клинической больницы № 2 передали российским бойцам квадроциклы, лекарства, еду и другую гуманитарную помощь.

Также врачи привезли инвентарь для эвакуации раненых. Они подчеркнули, что такое снаряжение играет ключевую роль в спасении жизни.

При этом работа краснодарских хирургов не ограничилась лишь передачей гуманитарных грузов. Они также приняли участие в оказании помощи и перевязке раненых, в том числе пленных.

Такие поездки в зону СВО врачи ККБ № 2 совершают регулярно. По их словам, прошедшая недавно оказалась самой тяжелой, эмоциональной и ответственной, сообщает Telegram-канал Краевой клинической больницы № 2.

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