Врачи из Краснодара привезли в зону СВО гуманитарный груз и помогли раненым

Медики Краевой клинической больницы № 2 передали российским бойцам квадроциклы, лекарства, еду и другую гуманитарную помощь.

Также врачи привезли инвентарь для эвакуации раненых. Они подчеркнули, что такое снаряжение играет ключевую роль в спасении жизни.

При этом работа краснодарских хирургов не ограничилась лишь передачей гуманитарных грузов. Они также приняли участие в оказании помощи и перевязке раненых, в том числе пленных.

Такие поездки в зону СВО врачи ККБ № 2 совершают регулярно. По их словам, прошедшая недавно оказалась самой тяжелой, эмоциональной и ответственной, сообщает Telegram-канал Краевой клинической больницы № 2.

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