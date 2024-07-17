Врачи из Краснодара привезли в зону СВО гуманитарный груз и помогли раненым
Общество
17.07.2024 10:28
Медики Краевой клинической больницы № 2 передали российским бойцам квадроциклы, лекарства, еду и другую гуманитарную помощь.
Также врачи привезли инвентарь для эвакуации раненых. Они подчеркнули, что такое снаряжение играет ключевую роль в спасении жизни.
При этом работа краснодарских хирургов не ограничилась лишь передачей гуманитарных грузов. Они также приняли участие в оказании помощи и перевязке раненых, в том числе пленных.
Такие поездки в зону СВО врачи ККБ № 2 совершают регулярно. По их словам, прошедшая недавно оказалась самой тяжелой, эмоциональной и ответственной, сообщает Telegram-канал Краевой клинической больницы № 2.
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