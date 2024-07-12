Экс-вагнеровец рассказал, как Пригожин в госпитале Анапы пообещал раненым наград

Бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что основатель Евгений Пригожин смог добиться, чтобы военные смогли получать госнаграды.

«Запоминающийся момент был, когда Пригожин приехал в госпиталь в Анапу к раненым бойцам, которые там находились на реабилитации. Он рассказал, что он сделал так, чтобы вагнеровцы получили хоть одну государственную награду», — рассказал военный.

Он отметил, что бойцы сумели оценить фразу Пригожина о наградах, когда стали получать ветеранские удостоверения. Основатель ЧВК сумел добиться наград для военных и сделал так, чтобы у них в будущем не было проблем, сообщает «ФедералПресс».

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