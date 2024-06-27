Участников спецоперации с 2022 года предложили признать ветеранами в России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о признании участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года ветеранами боевых действий.

«Проект федерального закона подготовлен для уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 года в состав РФ новых субъектов — Запорожской и Херсонской областей», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект позволит предоставить статус ветерана боевых действий участникам спецоперации — на них распространятся соответствующие меры социальной поддержки, сообщает РИА «Новости».

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