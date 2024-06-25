Путин подписал указ об участии ФСБ в отборе призывников на военную службу

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном правовом сайте.

Согласно ему, положение о ФСБ будет дополнено подпунктом: «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу».

Также в указе внесены и другие изменения. Например, он позволяет задействовать пограничников ФСБ в охране дипломатических представительств, консульских учреждений и других российских учреждений за границей, сообщает 360.ru.