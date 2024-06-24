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Путин подписал распоряжение о выдаче земельных участков добровольцам Росгвардии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-rasporyazhenie-o-vydache-zemelnyh-uchastkov-dobrovoltsam-rosgvardii
Путин подписал распоряжение о выдаче земельных участков добровольцам Росгвардии
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Добровольцы Росгвардии, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами за заслуги в ходе спецоперации, смогут бесплатно получать земельные участки.

Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Такая мера поддержки ранее действовала для добровольцев, награжденных орденами за заслуги во время спецоперации и удостоенных звания Героя РФ, помогающих ВС РФ, а также военнослужащих Росгвардии и ветеранов боевых действий.

Властям регионов, где указанные граждане были зарегистрированы на момент завершения участия в СВО, рекомендовано обеспечить им выдачу бесплатных участков, сообщает ТАСС.

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