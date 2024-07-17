Казаки и активисты Темрюкского района отправили гуманитарный груз бойцам СВО

Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, на передовую доставили средства радиоэлектронной борьбы и квадрокоптеры.

― Большое вам спасибо, казаки и казачки, что оказываете нам помощь. Мы только обратились, а нам уже мгновенно приобрели и привезли помощь. Наше дело правое, победа будет за нами.

Помогают фронту и юные казачата Белореченска. В дни летних каникул они плетут вместе с взрослыми маскировочных костюмы.

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