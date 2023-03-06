Жители Апшеронска сообщили о подтоплениях после сильного ливня

Обильные осадки 6 марта прошли в Апшеронском районе.

В соцсетях очевидцы сообщили о том, что часть улиц города ушли под воду. Так, о подтоплениях сообщают жители домов в частном секторе в районе улицы Железнодорожной.

Также в соцсетях сообщили о том, что подтоплена трасса в сторону в сторону Нефтегорска.

Информация от МЧС о подтоплениях в Апшеронском районе пока не поступала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после дождя подтопило несколько улиц. Утром 6 марта спецтехника работала на улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. По прогнозам синоптиков, до 8 марта в Краснодарском крае выпадет 60% от месячной нормы осадков.