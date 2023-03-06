Жители Апшеронска сообщили о подтоплениях после сильного ливня
Происшествия
06.03.2023 14:53
Обильные осадки 6 марта прошли в Апшеронском районе.
В соцсетях очевидцы сообщили о том, что часть улиц города ушли под воду. Так, о подтоплениях сообщают жители домов в частном секторе в районе улицы Железнодорожной.
Также в соцсетях сообщили о том, что подтоплена трасса в сторону в сторону Нефтегорска.
Информация от МЧС о подтоплениях в Апшеронском районе пока не поступала.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после дождя подтопило несколько улиц. Утром 6 марта спецтехника работала на улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. По прогнозам синоптиков, до 8 марта в Краснодарском крае выпадет 60% от месячной нормы осадков.
Популярные новости
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
- Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
- Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре