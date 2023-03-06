Около 4 ведер дождевой воды на 1 кв. м: на Кубань обрушатся аномальные ливни

По прогнозам синоптиков, до 8 марта в Краснодарском крае выпадет 60% от месячной нормы осадков.

С понедельника синоптическая карта юга России будет представлена активным циклоническим вихрем. Дожди усилятся и станут аномально интенсивными. Краснодарский край окажется в эпицентре непогоды.

В горах ожидаются снегопады, гололед и налипание мокрого снега. На Черноморском побережье возможны грозы.

В Краснодаре прогнозируют до 27 мм при всей мартовской норме 45 мм, что является суточным рекордом. Еще сложнее погода будет в Туапсе и Сочи, там ожидается до 29 мм и до 36 мм соответственно.

«Таким образом, за сутки на регион местами обрушится около 4 ведер дождевой воды на квадратный метр», — сообщает пресс-служба центра погоды «Фобос».

По данным Краснодарского ЦГМС, ненастная погода продержится до 8 марта. В Международный женский день осадков не ожидается, но поднимется ветер. Порывы достигнут 12-14 м/с. Слабый дождь возможен на Азовском побережье. Температура воздуха ночью составит до +7°C, в восточной половине — до -3°C. Днем столбики термометров покажут до +20°C, в горах — до -3°C.

По сообщению МЧС, с 18:00 6 марта до 18:00 8 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2000 м есть опасность схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Находясь в горах следует учитывать изменения погоды и избегать мест возможного схода лавин — склонов крутизной более 30°. На склонах крутизной более 45° лавины сходят почти при каждом снегопаде. При сходе лавины надо отбежать в сторону и спрятаться за большой камень, скалу или дерево. При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после дождя подтопило несколько улиц. Утром 6 марта спецтехника работала на улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей.