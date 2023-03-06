Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя

Дождь в краевой столице начался вечером 5 марта, шел всю ночь и продолжает идти утром 6 марта. На некоторых улицах города произошли локальные подтопления, которые уже ликвидирует спецтехника.

Сейчас техника откачивают воду на улицах: Российской, Тенистой и Бульваре Строителей. Для этого задействовали 6 единиц спецтехники. Всего к ликвидации локальных подтоплений на улицах Краснодара готовы приступить 20 единиц спецтехники.

По прогнозу синоптиков, 6 марта в течение дня в краевом центре продолжат идти осадки. За ситуацией на улицах в круглосуточном режиме следят специалисты. Кроме того, дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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