В Краснодаре установили новый насос для ливневки в Музыкальном микрорайоне
Новый насос мощностью 800 куб. м установили на ливневой станции на пересечении улиц Московской и Гомельской. Мощность прежнего насоса была 299 куб. м.
«Теперь общая мощность насосной станции — 2 тыс. 960 куб. м/ч. Это позволит нам серьезно улучшить водоотведение на проблемных участках улиц Московской, Агрохимической и Гомельской», — рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.
Он добавил, что новый насос уже на деле показал свою эффективность. Его приобрели за счет средств из муниципального бюджета.
Ожидается, что новый насос на ливневке в Музыкальном микрорайоне поможет улучшить отведение вод:
- на улице Агрохимической — от Прокофьева до Мусоргского;
- на улице Московской — от Автомобильной до Жигулевской;
- на улице Гомельской — от Московской до Агрохимической.
Насосная станция на Московской перекачивает дождевые воды в коллектор на улице имени Петра Метальникова. После этого их сбрасывают в канал балки Осечки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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