Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ночной дождь подтопил проблемные улицы Краснодара: работает водооткачивающая техника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nochnoj-dozhd-podtopil-problemnye-ulitsy-krasnodara-rabotaet-vodootkachivayushhaya-tehnika
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре дождь продолжит идти в течение дня 20 февраля. Всего к ликвидации локальных подтоплений готовы приступить 20 единиц спецтехники.

Заявок на откачку ливневых вод не поступало, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ходе мониторинга выявили и ликвидировали подтопления на улицах Тенистой и Бульваре Строителей. Работы продолжаются на затопленных участках улицы Российской.

В краевой столице дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС круглосуточно следят за ситуацией на дорогах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Горячем Ключе вода перекрыла две дороги.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях