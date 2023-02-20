Ночной дождь подтопил проблемные улицы Краснодара: работает водооткачивающая техника

В краевом центре дождь продолжит идти в течение дня 20 февраля. Всего к ликвидации локальных подтоплений готовы приступить 20 единиц спецтехники.

Заявок на откачку ливневых вод не поступало, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ходе мониторинга выявили и ликвидировали подтопления на улицах Тенистой и Бульваре Строителей. Работы продолжаются на затопленных участках улицы Российской.

В краевой столице дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС круглосуточно следят за ситуацией на дорогах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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