Ночной дождь подтопил проблемные улицы Краснодара: работает водооткачивающая техника
Общество
20.02.2023 07:40
В краевом центре дождь продолжит идти в течение дня 20 февраля. Всего к ликвидации локальных подтоплений готовы приступить 20 единиц спецтехники.
Заявок на откачку ливневых вод не поступало, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ходе мониторинга выявили и ликвидировали подтопления на улицах Тенистой и Бульваре Строителей. Работы продолжаются на затопленных участках улицы Российской.
В краевой столице дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС круглосуточно следят за ситуацией на дорогах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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