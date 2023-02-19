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В Горячем Ключе вода перекрыла две дороги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-voda-perekryla-dve-dorogi
В Горячем Ключе вода перекрыла две дороги
Фото t.me/sergey_belopolskyi

В Горячем Ключе после выпадения осадков 19 февраля подтопило территории. В самом Горячем Ключе подтопило три двора, в поселке Безымянном — семь.

Затопило два участка автомобильных дорог — на улицах Пономаренко и Речной. Проезд там сейчас невозможен, однако имеются объездные пути, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Общий уровень воды в реке с начала суток поднялся более, чем в три раза, сейчас пик остался позади, рассказал глава муниципалитета.

«В целом серьезных подтоплений нет, кроме района улиц Луговой и Речной. Вода зашла во дворы жителей. Техника для откачки на месте. Ждем, когда уровень воды в реке спадет, сразу же приступим к работе», — написал Сергей Белопольский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе после ночного дождя на реках Псекупс, Кавярзе и Чепси сработали датчики опасного подъема уровня воды. В школе № 11 развернули пункт временного размещения на 50 мест для возможной эвакуации жителей поселка Мирного, станицы Пятигорской и села Фанагорийского.

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