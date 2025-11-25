Жители Апшеронска и Хадыженска 26 ноября на весь день осталисьи без горячей воды

Горячую воду отключат в среду в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Так, 26 ноября подачу горячего водоснабжения для абонентов на территории Апшеронского городского поселения приостановили с 7:30 до 20:00. Аналогичные ограничения коснулись жителей Хадыженского городского поселения, воду отключили с 7:30 до 00:00, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района в Telegram.

По завершении работ на сетях подачу горячей воды местным жителям восстановят в полном объеме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кабардинке жители более 10 улиц остались без воды 25 ноября. Подробнее о территории отключения можно узнать на карте. Также во вторник свет, газ и воду планово отключили в разных районах Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.