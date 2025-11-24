Свет, газ и воду планово отключат 25 ноября в разных районах Краснодара

Во вторник в столице Кубани проведут плановые работы на сетях водо-, газо- и электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 24 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

1 Мая, 71, 81-113;

1-я Линия, 187-273, 186-200;

2-я Линия, 47, 125-183, 230-286;

проезд 2-й Линии, 55-113, 58-102;

3-я Линия, 76-110;

проезд 3-й Линии, 67-125, 68-130;

4-я Линия, 57, 2-14, 34-38, 104;

8 Марта, 55-71, 76-86;

Артиллерийская, 127-203, 261, 98-156;

Альпийская, 5-11;

Биологическая, 1-49, 4-46, 134-188;

Бульварная, 1-27, 2/4;

Буковая, 2;

Власова, 174-240, 201-245, 249-263;

Герцена, 103-155, 187-191, 66-92;

Головатого, 111, 129;

Демина, 38-56, 41-59;

Дзержинского, 129, 129/3;

Ейское шоссе, 2, 3;

Елизаветинская, 17-41, 18-40;

Есаульская, 61-69;

Западная, 3;

1-й проезд Заройный, 1-11, 2-16;

Зиповская, 12, 14, 26;

Измаильская, 2, 3, 5;

Индустриальная, 70-78;

Карла Маркса, 73-89, 62-78;

Кольцевой проезд, 89-111, 86-100;

Комарова, 43-49, 42-54;

Космонавтов, 71-83, 80-92;

Кропоткина, 105-117;

Круговая, 18, 20, 20/1, 22, 24;

Крымская, 8-22;

Куренная, 87-109, 46-64, 80;

Леваневского, 184, 191;

Лузана, 19;

Московская, 42, 46, 50, 52, 65;

Новая, 15-43, 26-46;

Новокузнечная, 50, 63, 63/1 и другие.

Уточнить полный список адресов, где планируются отключения, можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество на улице Буденного, 129. Подробнее — по телефону горячей линии ООО «Кедр»: 8-800-101-30-13.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат водоснабжение у абонентов в поселках 1-е отделение КНИИСХ и 2-е отделение с/х Солнечный. Дополнительная информация доступна по телефонам: 220-28-38, 217-03-33 («Краснодар Водоканал»).

С 9:00 до 17:00 будет приостановлена транспортировка газа абонентам на улице 1 Мая, 500/1a, 500/3, 502/1, 502, 504, 506, 506/1, 508 и 510. Информацию об этом отключении можно получить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону: 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопление в многоквартирном доме в Армавире включили спустя почти месяц.

Подпишись, здесь всегда интересно.