Свет, газ и воду планово отключат 25 ноября в разных районах Краснодара
Во вторник в столице Кубани проведут плановые работы на сетях водо-, газо- и электроснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 24 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- 1 Мая, 71, 81-113;
- 1-я Линия, 187-273, 186-200;
- 2-я Линия, 47, 125-183, 230-286;
- проезд 2-й Линии, 55-113, 58-102;
- 3-я Линия, 76-110;
- проезд 3-й Линии, 67-125, 68-130;
- 4-я Линия, 57, 2-14, 34-38, 104;
- 8 Марта, 55-71, 76-86;
- Артиллерийская, 127-203, 261, 98-156;
- Альпийская, 5-11;
- Биологическая, 1-49, 4-46, 134-188;
- Бульварная, 1-27, 2/4;
- Буковая, 2;
- Власова, 174-240, 201-245, 249-263;
- Герцена, 103-155, 187-191, 66-92;
- Головатого, 111, 129;
- Демина, 38-56, 41-59;
- Дзержинского, 129, 129/3;
- Ейское шоссе, 2, 3;
- Елизаветинская, 17-41, 18-40;
- Есаульская, 61-69;
- Западная, 3;
- 1-й проезд Заройный, 1-11, 2-16;
- Зиповская, 12, 14, 26;
- Измаильская, 2, 3, 5;
- Индустриальная, 70-78;
- Карла Маркса, 73-89, 62-78;
- Кольцевой проезд, 89-111, 86-100;
- Комарова, 43-49, 42-54;
- Космонавтов, 71-83, 80-92;
- Кропоткина, 105-117;
- Круговая, 18, 20, 20/1, 22, 24;
- Крымская, 8-22;
- Куренная, 87-109, 46-64, 80;
- Леваневского, 184, 191;
- Лузана, 19;
- Московская, 42, 46, 50, 52, 65;
- Новая, 15-43, 26-46;
- Новокузнечная, 50, 63, 63/1 и другие.
Уточнить полный список адресов, где планируются отключения, можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
Также с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество на улице Буденного, 129. Подробнее — по телефону горячей линии ООО «Кедр»: 8-800-101-30-13.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 ограничат водоснабжение у абонентов в поселках 1-е отделение КНИИСХ и 2-е отделение с/х Солнечный. Дополнительная информация доступна по телефонам: 220-28-38, 217-03-33 («Краснодар Водоканал»).
С 9:00 до 17:00 будет приостановлена транспортировка газа абонентам на улице 1 Мая, 500/1a, 500/3, 502/1, 502, 504, 506, 506/1, 508 и 510. Информацию об этом отключении можно получить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону: 8 (861) 268-03-04, сообщает ЕДДС Краснодара.
