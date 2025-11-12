Отопление в многоквартирном доме в Армавире включили спустя почти месяц

Подачу ресурса в доме на улице Новороссийской возобновили после проверки всех коммуникаций.

Журналисты «Кубань 24» 11 ноября сняли сюжет о том, как жильцы аварийного многоквартирного дома боролись за право на отопление. Они написали жалобу в разные инстанции. Первыми откликнулись специалисты мэрии. По словами жильцов, в квартирах 12 ноября действительно стало тепло.

«Вчера жильцы нашего дома по адресу Новороссийская, 169 вызывали журналистов телеканала «Кубань 24». Сегодня нам дали отопление. Комната стала нагреваться, батареи стали теплее», — рассказала жительница дома на улице Новороссийской Светлана Ануфриева.

Проблема с отоплением в этом доме была не единственной. В многоэтажке старая проводка, в подвале текут трубы, а со стен отваливается штукатурка. Полгода назад управляющая компания решила не продлевать договор подряда из-за того, что жильцы накопили более миллиона рублей долгов перед организацией.

К решению проблемы подключилась администрация Армавира. Там сообщили, что в течение месяца проведут конкурс и выберут новую УК. Если заявок не поступит, управляющую компанию назначит мэрия.

