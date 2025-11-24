В Кабардинке жители более 10 улиц останутся без воды 25 ноября

Для проведения работ в системе водоснабжения в селе Кабардинка с 09:00 до 21:00 25 ноября приостановят подачу воды.

В эти часы подрядная организация выполнит реконструкцию водопроводной камеры с монтажом запорно-регулирующей арматуры в районе улицы Янтарной.

В зону отключения попадут частично улицы Партизанская, Горная, Геленджикская, Пролетарская, Коллективная, Солнечная, Янтарная, Луговая, Степная, Капитана Зубкова, Революционная. Подробнее о территории отключения можно узнать на карте.

Жителям села рекомендуют запастись водой. Подробнее узнать об отключении можно по телефону +78614121033, сообщили в Telegram-канале Концессии водоснабжения.

Читайте также: из-за прорыва жители Новороссийска остались без воды. Фонтан высотой около 10 м бил из земли и затопил несколько улиц.

Подпишись, здесь всегда интересно.