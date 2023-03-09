Жителей Туапсе предупредили о командно-штабных учениях 10 марта
Учения проведут около школы № 11 в микрорайоне Калараша. Их начнут с 9:00.
В командно-штабных учениях по предупреждению терактов и диверсий примут участие правоохранители, спасатели, а также сотрудники мэрии и ресурсоснабжающих организаций.
«Жителей и гостей Туапсе просят соблюдать спокойствие», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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В результате атаки беспилотника на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар. Пожарные подразделения в 2:37 ликвидировали открытое горение. В 3:00 пожар полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.
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