Жителей Туапсе предупредили о командно-штабных учениях 10 марта

Учения проведут около школы № 11 в микрорайоне Калараша. Их начнут с 9:00.

В командно-штабных учениях по предупреждению терактов и диверсий примут участие правоохранители, спасатели, а также сотрудники мэрии и ресурсоснабжающих организаций.

«Жителей и гостей Туапсе просят соблюдать спокойствие», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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В результате атаки беспилотника на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар. Пожарные подразделения в 2:37 ликвидировали открытое горение. В 3:00 пожар полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.