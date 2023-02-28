На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Происшествия
28.02.2023 07:15
Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе поступило в МЧС 28 февраля в 2:15.
Пожарные подразделения в 2:37 ликвидировали открытое горение. В 3:00 пожар полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.
Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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