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На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-neftebaze-v-tuapse-proizoshel-krupnyj-pozhar
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Фото t.me/chpkrasnodara

Сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе поступило в МЧС 28 февраля в 2:15.

Пожарные подразделения в 2:37 ликвидировали открытое горение. В 3:00 пожар полностью потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло. При пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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