В Темрюкском районе загорелся камыш на площади 300 кв. метров
Происшествия
28.02.2023 07:00
Сообщение о возгорании камыша в районе поселка Октябрьский поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 27 февраля в 21:48.
На место прибыли пожарные подразделения. Установили, что горит камыш на площади 300 кв. м. В 22:45 огонь локализовали, в 3:09 ликвидировали открытое горение, в 3:15 пожар полностью потушили.
На месте работали 23 спасателя и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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