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В Темрюкском районе загорелся камыш на площади 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-zagorelsya-kamysh-na-ploshhadi-300-kv-metrov
В Темрюкском районе загорелся камыш на площади 300 кв. метров
Фото t.me/temruk_info

Сообщение о возгорании камыша в районе поселка Октябрьский поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 27 февраля в 21:48.

На место прибыли пожарные подразделения. Установили, что горит камыш на площади 300 кв. м. В 22:45 огонь локализовали, в 3:09 ликвидировали открытое горение, в 3:15 пожар полностью потушили.

На месте работали 23 спасателя и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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