Пожарные локализовали огонь в плавнях в Темрюкском районе со стороны станицы Голубицкой

О пожаре в плавнях сообщили 27 февраля в 15:00. В настоящее время локализованы очаги со стороны станицы Голубицкой, под контролем остается один очаг в Ахтанизовском лимане.

На месте работают три пожарных расчета в количестве 12 человек и трех единиц техники, а также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района. Специалисты продолжают поиск путей подхода к труднодоступным местам для ликвидации оставшихся очагов пожара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия прислали очевидцы. Местные жители опасались, что огонь подойдет к домам. В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет.