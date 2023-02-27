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Пожарные локализовали огонь в плавнях в Темрюкском районе со стороны станицы Голубицкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozharnye-lokalizovali-ogon-v-plavnyah-v-temryukskom-rajone-so-storony-stanitsy-golubitskoj
Пожарные локализовали огонь в плавнях в Темрюкском районе со стороны станицы Голубицкой
Фото "Кубань 24"

О пожаре в плавнях сообщили 27 февраля в 15:00. В настоящее время локализованы очаги со стороны станицы Голубицкой, под контролем остается один очаг в Ахтанизовском лимане.

На месте работают три пожарных расчета в количестве 12 человек и трех единиц техники, а также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района. Специалисты продолжают поиск путей подхода к труднодоступным местам для ликвидации оставшихся очагов пожара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия прислали очевидцы. Местные жители опасались, что огонь подойдет к домам. В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет.

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