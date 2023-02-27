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В Темрюкском районе загорелись плавни в районе станицы Голубицкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-zagorelis-plavni-ugrozy-naselennym-punktam-net
В Темрюкском районе загорелись плавни в районе станицы Голубицкой
Фото "Кубань 24"

О пожаре сообщили 27 февраля в 15:00. Видеозапись с места происшествия прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

На кадрах, снятых из окна дома, видно сильное задымление. Местные жители сообщали, что горят камыши, и опасались, что огонь подойдет к домам.

В МЧС сообщили, что загорелись плавни, но угрозы населенным пунктам нет. Проехать к очагам пожара нет возможности, поэтому спасатели осуществляют окарауливание, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. На место была направлена оперативная группа с беспилотниками для мониторинга обстановки с воздуха.

В настоящее время на месте работает оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 11 человек личного состава и 3 единиц техники. Беспилотные системы не применяются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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