В Темрюкском районе загорелись плавни в районе станицы Голубицкой
О пожаре сообщили 27 февраля в 15:00. Видеозапись с места происшествия прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
На кадрах, снятых из окна дома, видно сильное задымление. Местные жители сообщали, что горят камыши, и опасались, что огонь подойдет к домам.
В МЧС сообщили, что загорелись плавни, но угрозы населенным пунктам нет. Проехать к очагам пожара нет возможности, поэтому спасатели осуществляют окарауливание, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. На место была направлена оперативная группа с беспилотниками для мониторинга обстановки с воздуха.
В настоящее время на месте работает оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 11 человек личного состава и 3 единиц техники. Беспилотные системы не применяются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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