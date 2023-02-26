Сухая трава загорелась возле припаркованных машин в Краснодаре

Возгорание произошло днем 26 февраля возле многоквартирных домов на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на пустыре возле многоэтажек загорелась сухая трава. Из-за ветра огонь стремительно распространялся и почти подошел к припаркованным автомобилям. Об этом сообщили спасателям.

Информация о возгорании на улице Кружевной поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 14:26. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что на открытой территории загорелся мусор на площади 600 кв. метров.

В 15:25 пожар на пустыре локализовали отдельными очагами, а в 15:45 полностью ликвидировали. В тушении огня приняли участие 16 человек и 4 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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