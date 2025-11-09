Жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах в морпорту 9 ноября

Учебные военные стрельбы пройдут в воскресенье с 11:00 до 13:00 в акватории сочинского морского порта.

Жителей и гостей города-курорта призвали сохранять спокойствие при громких звуках со стороны порта на время учений.

«Просим сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — сообщает официальный Telegram-канал администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в морпорту Сочи 7 ноября вводили ограничения из-за учебных стрельб. В это время захода в порт ожидал пассажирский паром Seabridge, которые выполнял рейс из турецкого Трабзона. Причиной его задержки также стала неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды. Позже стало известно, что после двух с половиной суток ожидания судну отказали в заходе в порт Сочи.

