Жителей России поздравили с Днем Государственного флага РФ

День Государственного флага Российской Федерации страна отмечает 22 августа.

Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем государственного флага. Российский триколор имеет особенное значение для космонавтов. На расстоянии околоземной орбиты от дома главный символ страны напоминает им о Родине, где покорителей космоса ждут близкие и родные люди.

«С борта МКС поздравляем вас с Днем Государственного флага России! Он узнаваем во всем мире. И мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции», — отметил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

«Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наше стремление к духовности и силу, благодаря которой страна сохраняет свой суверенитет. Для нас, космонавтов, на станции это еще и напоминание о родной земле», — сказал космонавт Роскосмоса Николай Чуб.

Еще одно поздравление эффектно смотрелось на расстоянии, правда, уже не космического полета. В честь Дня Государственного флага на фасаде здания Кубанского госуниверситета включили оригинальную подсветку в виде шаров, звезд и флагов в цветах российского триколора.

Кроме того, с днем Государственного флага РФ бойцов СВО поздравили прямо на передовой. В кубанское подразделение БАРС-11, которое несет службу на запорожском направлении, приехал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он принял участие в установке поклонных крестов, вручил казакам награды за доблесть и заслуги перед страной, а также поздравил их с праздником.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Государственного флага России.

В Краснодаре в четверг и на выходных в честь праздника организуют концерты, экскурсии, различные мастер-классы, игровые программы и патриотические акции.