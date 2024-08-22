Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем государственного флага России

День государственного флага Российской Федерации традиционно отмечают 22 августа. Праздник установили в 1994 году по указу президента России Бориса Ельцина. Он посвящен возрожденному национальному триколору.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях напомнил о том, что этот праздник объединяет все регионы страны и девять часовых поясов.

«На Кубани под русским триколором живут люди разных национальностей. Флаг всегда был символом единства, связью поколений. Предки не раз бились за его честь — отчаянно, мужественно, не жалея себя. А сейчас с ним в бой героически идут наши земляки в зоне специальной военной операции», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев добавил, что флаг России — это гордость и сила страны и поздравил жителей и гостей Кубани с праздником.

Читайте также: День государственного флага России: когда отмечают, история и традиции.