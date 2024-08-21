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Концерты, мастер-классы, экскурсии: как отметят День флага России в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontserty-master-klassy-ekskursii-kak-otmetyat-den-flaga-rossii-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

День Государственного флага Российской Федерации жители Краснодарского края традиционно отметят 22 августа.

Так, в четверг и на выходных в честь праздника в Краснодаре организуют концерты, экскурсии, различные мастер-классы, игровые программы и патриотические акции.

Начнутся торжества с поднятия триколора на Главной городской площади. Все мероприятия в краевой столице пройдут под единым хештегом #ФлагМоегоГосударства. Ознакомиться с их списком можно по ссылке.

Об истории и традициях Дня флага России читайте в нашей статье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице на Главной городской площади 22 августа развернут 75-метровый триколор. Принять участие в этом может каждый желающий.

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