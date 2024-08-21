Концерты, мастер-классы, экскурсии: как отметят День флага России в Краснодаре

День Государственного флага Российской Федерации жители Краснодарского края традиционно отметят 22 августа.

Так, в четверг и на выходных в честь праздника в Краснодаре организуют концерты, экскурсии, различные мастер-классы, игровые программы и патриотические акции.

Начнутся торжества с поднятия триколора на Главной городской площади. Все мероприятия в краевой столице пройдут под единым хештегом #ФлагМоегоГосударства. Ознакомиться с их списком можно по ссылке.

Об истории и традициях Дня флага России читайте в нашей статье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице на Главной городской площади 22 августа развернут 75-метровый триколор. Принять участие в этом может каждый желающий.